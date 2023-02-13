Politika

Şırnak’ta 15 günlük yasak kararı

Şırnak’ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
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kürdistan Şırnak özel güvenlik bölgesi yasak kararı

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla” 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kurt Dağı, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 15 Şubat-1 Mart'ta "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelere “vatandaşların güvenlik açısından gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı” ifade edilen açıklamada, bu alanların koordinatlarının valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı kaydedildi.

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