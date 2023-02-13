Politika

Ukrayna: Danimarka tüm CAESAR obüslerini teslim etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Danimarka’nın tüm "CAESAR" obüslerini kendilerine verdiğini duyurdu.
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kürdistan Danimarka Ukrayna CAESAR obüsleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeye sağlanan askeri desteğe ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “Danimarka, tüm CAESAR obüslerini Ukrayna’ya teslim etti. Mücadelemizin Avrupa mücadelesi olduğunu bilen gerçek dost Danimarka” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna’ya verilen obüslerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, ocak ayında Ukrayna’ya Fransa menşeli 19 "CAESAR" obüsü vereceklerini açıklamıştı.

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