Diyarbakır’da depremde 344 kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş olan depremlerin 8'inci gününde, Diyarbakır'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 8’inci çadır kentin kurulduğu alanda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kredi Yurtlar Kurumlarının 6 bin 33 kapasitesi olduğunu belirten Bakan Bozdağ, bu kapasiteyi tamamen iskana açtıklarını söyledi. Depremde etkilenen vatandaşları burada barındıracaklarını açıklayan Bozdağ, “Konteyner kenti geçen konuştuk, orada da çalışmalar devam ediyor. Bir kısım vatandaşımızı da orada barındıracağız. Diyarbakır’da pek çok sosyal tesis var. Buralarda da barındırma faaliyetleri devam ediyor. Bunların yanında çadır kentler kuruyoruz. Şu ana kadar 7 çadır kent kurduk. Toplantı yaptığımız 8’inci çadır kentin kurulduğu yerdir. Burada 2 bin 200 civarında çadır kent kurulumu planlandı” dedi.

Bozdağ, “Diyarbakır’da 32 kişi hakkında adli süreç başlatılmıştı. Bu süreç işlemektedir. Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 300 ekip çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için hem ekip, hem teknik personel sayısını artırdık” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da yaklaşık 200 binaya yakın dairede hasar tespitleri yapılmış durumda olduğu bilgisini paylaşan Bakan Bozdağ, “Bunlardan 25 tanesi acil yıkılacak bina durumunda. 376 ağır hasarlı bina var. Bunlara ilişkin tespitler hızla devam ediyor. 344 vefat sayısı var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerinde bulundu.