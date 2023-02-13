Politika

SOHR: SMO deprem yardımlarını haraca bağladı

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun yıkılan evlerden eşya aldığı ve deprem yardımlarını 'haraca bağladığı' belirtildi.
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suriye SMO Deprem Maraş depremi Rojava Afrin SOHR Gözlemevi

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) deprem yardımlarını 'haraca bağladığını' öne sürdü.

SMO bünyesinde yer alan Ahrar el Şarkiye grubunun, depremzedelere yardım etmek için bağış yapan sivillerden 'belirli bir yüzde istediği' iddia edildi. 

SMO bünyesindeki bazı silahlı grupların ise, Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes beldesinde yıkılan evlerden eşya aldığı kaydedildi. Nakit para, mücevher ve mobilyaların çalındığı yönünde askeri polise şikayetlerin bildirildiği aktarıldı. 

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Maraş merkezli depremler nedeniyle büyük bir yıkımın meydana geldiği Suriye'nin kuzeybatısında 4 bin 300'den fazla insanın öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Sağlık Bakanlığı ise, hükümet kontrolündeki bölgelerde ölü sayısının 1414'e yükseldiğini açıklamıştı. İdlib'de 'yardım örgütü' olarak faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Beyaz Miğferler ise, silahlı grupların kontrolündeki kuzeybatıda 2 bin 167 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

 

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