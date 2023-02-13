İtalya Suriye'ye yardım ulaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu

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İtalya, Suriye’ye Avrupa'dan yardım gönderen ilk ülke oldu.

İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait iki uçakla geçen Cumartesi günü yollanan yardımlar dün Lübnan üzerinden Suriye’ye taşındı.

İtalya’nın Pisa kentinden Beyrut Havalimanı’na gönderilen yardımlar Suriye ve Lübnan Kızılay örgütlerinin koordinasyonuyla Suriye’ye götürüldü.

Suriye Kızılayı’nın açıklamasına göre depremler sonrası Avrupa’dan bu ülkeye yardım gönderen ilk ülke İtalya oldu.

İtalya’nın yardım paketinde 4 ambulans ve tıbbi ekipman bulunuyor. İtalya’nın 4 doktordan oluşan bir sağlık ekibini de Suriye’de görevlendirdiği belirtiliyor.

İtalya basınındaki haberlere göre yardımlar Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi depremden en çok etkilenen bölgelere dağıtılacak.

Bölgeye ilk Birleşmiş Milletler (BM) yardımları ulaşmaya başlasa da bunlar arama kurtarma ekipleri ve ağır ekipmanları içermiyor.

12 Şubat Pazar yapılan son güncellemelere göre Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 581'e çıktı.

11 Şubat’ta Suriye’nin Halep kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebereyesus da “Burada gördüklerim karşısında çok üzgünüm. Depremzedeler dondurucu soğuklarla karşı karşıya ve yeterli barınma, gıda, su, ısınma ve tıbbi yardım imkanları yok” dedi.

Öte yandan Suriye hükümeti, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bir konvoy göndereceklerini açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre konvoyun Pazar günü yola çıkması bekleniyor.

Suriyeliler ülkelerine yeterince yardım gönderilmemesine tepki gösteriyor.

Londra’da 11 Şubat’ta Başbakanlık önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik bir grup, “Suriyelilerin hayatları değerlidir” pankartları açtı.

Protestonun örgütleyicilerinden Mazen Gharibah, BBC’ye yaptığı açıklamada İngiltere ve Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye çok az yardım etmesinin “utanç verici olduğunu” söyledi.

Suriye’de muhaliflerin ve cihatçı örgütlerin denetimindeki yerlerde faaliyet gösteren kurtarma ekibi Beyaz Baretliler’den İsmail al Abdullah, “Suriyelilerin kanı uluslararası toplumun ellerinde” dedi ve daha fazla kurtarma ekipmanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

SAMS Bab el Hava hastanesinden Dr. Faruk el Ömer de “Normalde bile yeterli sağlıkçımız yoktu, böyle bir felaket karşısında çok yetersiz kaldık” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), depremler nedeniyle Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalmış olabileceğini açıkladı.

Şam'dan Cenevre'deki basına bilgi veren BMMYK Suriye temsilcisi Sivanka Dhanapala, ön tahminlere göre Suriye çapında depremden etkilenen herkesin barınak yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dhanapala, "Bu çok büyük bir rakam ve bu insanlar halihazırda kitlesel olarak yerinden edilmiş durumdalar” dedi.

Dhanapala, BM ajansının bu kişilere toplu barınma merkezlerinin yanı sıra çadırlar, plastik örtüler, termal battaniyeler, uyku tulumları, kışlık giysiler sağlamaya odaklandığını söyledi.

Bir kısmı muhalif güçler tarafından kontrol edilen kuzeybatı Suriye hakkında da konuşan Dhanapala, özellikle bu bölgeye yardım götürmenin çok zor olduğunu belirtti.

Ayrıca Suriye devlet medyası, Şam’ın muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki depremzedelere uluslararası yardım gönderilmesine izin verdiğini duyurdu.

Fakat BBC İzleme Servisi, Suriyeli aktivistler ve radikal İslamcı grupların, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan insanları, hükümetin Serakib geçiş noktası üzerinden deprem yardımı ulaştırmasını reddetmeye çağırdıklarını bildirdi.

Bu tür bir yardımın, Beşar Esad yönetimi tarafından kuzeydeki muhalif bölgelerde etki kurmak ve bu bölgeleri kademeli olarak geri almak için bir adım olarak kullanılacağını öne sürdüler.

İdlib vilayetinin çoğunu kontrol eden kuzeybatıdaki baskın radikal grup Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Şam hükümetinden yardım alacağı iddiasını yalanladı.