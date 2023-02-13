Politika

Başbakan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
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ortadoğu Mesrur Barzani Dubai Dünya Hükümet Zirvesi Muhammed bin Zayid Al Nahyan BAE

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

BAE’nin Dubai Emirliğinde gerçekleşen görüşmede, iki taraf arasında her alanda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, bugün Bin Zayid’le gerçekleştirdiği görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki bağları derinleştirmenin yollarını konuştuklarını söyleyerek, bölgesel gıda güvenliğinin yanı sıra ticaret ve yatırıma yönelik hedeflerinin uyumlu olduğunu belirtti.

Başbakan, BAE'yi ortak olarak adlandırmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmak üzere dün BAE’ye giden Başbakan, aynı gün BAE Başbakanı, Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya gelmişti.

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