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Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul depreminin eli kulağında

Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 80'lere çıktı. Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında" dedi.
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türkiye İstanbul Maraş depremi Deprem Naci Görür

HABER MERKEZİ

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, TV5 canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Naci Görür, şunları ifade etti:

“Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yerbilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma. Aradan 23 sene geçti. Bizler de hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık.”

Prof. Dr. Görür, “İstanbul depremi de Kahramanmaraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı” ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANMARAŞ'TAN DAHA ÇOK HASAR ALIRIZ"

İstanbul'un depreme hazır olmadığını da ifade eden Görür, “’İstanbul depreme hazır mı?’ derseniz, hayır değil. Dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak. İstanbul'da deprem olursa emin olun bu Kahramanmaraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stokunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla" dedi.

Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, “Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar” diye konuştu.

 

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