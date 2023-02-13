Başbakan, BAE’nin Rasu’l Hayme Emiri ile ikili ilişkileri görüştü

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirleri’nin (BAE) Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi ile görüştü.

Dubai’deki Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılan Başbakan Mesrur Barzani, Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Rasu’l Hayme Emiri görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile dostluklarından memnuniyet duyduğunu ve ilişkileri her düzeyde daha da güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

Başbakan ise Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ortak değerlere de vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi'nin BAE'nin imar ve yeniden yapılanma alanındaki başarılı deneyiminden yararlanmak istediğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da ise Başbakan, Rasu’l Hayme Emiri ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başbakan, “Rasu’l Hayme Emiri’nin sıcak misafirperverliğine karşılık vermek için Majestelerini Kürdistan Bölgesi'nde karşılamayı dört gözle bekliyorum” dedi.