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418 kişinin öldüğü Adana’da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Adana'da, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti" dedi.
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türkiye Adana Deprem Maraş depremi Vahit Kirişci

HABER MERKEZİ

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. 

Twitter hesabında açıklama yapan Vahit Kirişci, Adana'da 418 kişinin öldüğünü, 34 kişinin enkazdan kurtarıldığını aktardı.

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