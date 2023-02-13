Stoltenberg: NATO 2014'ten beri Ukrayna'da silahlı çatışmaya hazırlanıyordu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan çatışmanın ittifakı değiştirmediğini ancak kolektif savunmayı güçlendirme gerekliliğini öne çıkardığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan çatışmanın ittifakı değiştirmediğini ancak kolektif savunmayı güçlendirme gerekliliğini öne çıkardığını, bu nedenle 24 Şubat’ta Ukrayna’daki silahlı çatışmanın NATO için beklenmedik bir şey olmadığını ifade etti.

Stoltenberg, “NATO 2014’ten beri kolektif savunmanın en büyük güçlendirmesini gerçekleştirdi, zira savaş geçen yıl değil, 2014'te başladı ve ittifakın en büyük uyarlamasını, kuvvetlerimizin hazırlık durumunun üst seviyeye taşınmasını, doğu kanadında güçlenmeyi, tatbikat sayısındaki artışı gerektirdi, ayrıca ülkeler uzun yıllardır ilk kez savunma harcamalarını artırdı” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri ayrıca Rusya-Ukrayna çatışmasının ‘askeri lojistik’ aşamasına geçtiğini ve bu nedenle en kısa zamanda Ukrayna’ya teçhizat ve mühimmat gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, Rusya’nın geniş çaplı saldırısındna duyulan endişe nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan askeri yardım hacminin artırılması çağrısında bulundu, ayrıca Ukrayna'ya savaş uçaklarının gönderilebileceğini söyledi.

2014 yılında Kırım’ın Rusya’ya ilhak edilmesinin ardından askeri bir çatışma durumunda konuşlandırılmak üzere NATO bazında ortak bir görev grubu oluşturulmuştu.

Grupta 11 bin 500 askeri personel bulunuyor. İttifak ayrıca çevik kuvvet birliklerinin sayısını 40 bine çıkarmıştı, 2022'de ise bu sayının 300 bine çıkarılmasının planlandığı ifade edilmişti.

2014’te NATO ayrıca Doğu Avrupa’daki varlığını da genişletmeye başlamıştı.