Maraş'ın Göksun ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

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Maraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4,8; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4,9 olarak açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre depremim 6,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5,5 kilometre olarak duyurdu.