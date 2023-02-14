Maraş'ın Göksun ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Maraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4,8; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4,9 olarak açıkladı.
AFAD'ın verilerine göre depremim 6,06 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5,5 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2023
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/00SDYJCIQJ
13.02.2023, 22:20:26 TSİ
Büyüklük: 4.9,
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:22:20:27 TSİ
Enlem:38.037 N
Boylam:36.419 E
Derinlik:6.06 km
Detay:https://t.co/sa3eDz5PSq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi