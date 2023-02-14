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Türkiye diri fay hattı haritası açıklandı: 42 il risk altında

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay hattı haritasına göre, 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, 42 ilin risk altında olduğu belirtildi.
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türkiye Diri Fay Haritası Deprem

HABER MERKEZİ

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), deprem üretecek 450 diri fay olduğunu duyurdu.

MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, içerisinde Kürt kentlerinin de yer aldığı Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Paylaşılan haritaya göre ise doğrudan diri fay üzerine oturan, 42 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Maraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde yer aldığı kaydedildi.

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