Politika

Dışişleri Bakanı Baerbock açıkladı: Almanya Ukrayna’ya savaş uçağı verecek mi?

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, şu anda Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmelerinin söz konusu olmadığını belirterek “Bu yaptığımız bir tartışma değil” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Alman savaş uçağı Eurofighter (Reuters)
Alman savaş uçağı Eurofighter (Reuters)
avrupa Almanya Ukrayna Savaş uçağı

HABER MERKEZİ

DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock şu anda Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Baerbock, konuyla ilgili “Bu yaptığımız bir tartışma değil” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamaları, Pazartesi akşamı Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya daha fazla silah tedariki konusundaki istişareleri öncesinde geldi.

Batılı ülkelerin savunma bakanları ve askeri yetkilileri bugün (Salı) Brüksel’de “Rammstein formülü” çerçevesinde yeni bir toplantı yapacak. Ukrayna Savunma Bakanı’nın da bu toplantıya katılması bekleniyor.

Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 tankları tedarik etmek için bir ittifak kurmaya çalışıyor. Alman hükümeti Kiev’e bu tanklardan 14 tanesini tedarik etme sözü verdi.

Birçok NATO ülkesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya savaş uçağı verilmesine itiraz etmediğini ve bunun bugünkü toplantıda masaya yatırılabileceğini belirtti.

Bu toplantıdan sonra NATO ülkelerinin (30 ülke) savunma bakanları Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv