Dışişleri Bakanı Baerbock açıkladı: Almanya Ukrayna’ya savaş uçağı verecek mi?

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DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock şu anda Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Baerbock, konuyla ilgili “Bu yaptığımız bir tartışma değil” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamaları, Pazartesi akşamı Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya daha fazla silah tedariki konusundaki istişareleri öncesinde geldi.

Batılı ülkelerin savunma bakanları ve askeri yetkilileri bugün (Salı) Brüksel’de “Rammstein formülü” çerçevesinde yeni bir toplantı yapacak. Ukrayna Savunma Bakanı’nın da bu toplantıya katılması bekleniyor.

Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 tankları tedarik etmek için bir ittifak kurmaya çalışıyor. Alman hükümeti Kiev’e bu tanklardan 14 tanesini tedarik etme sözü verdi.

Birçok NATO ülkesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’ya savaş uçağı verilmesine itiraz etmediğini ve bunun bugünkü toplantıda masaya yatırılabileceğini belirtti.

Bu toplantıdan sonra NATO ülkelerinin (30 ülke) savunma bakanları Brüksel’de bir toplantı gerçekleştirecek.