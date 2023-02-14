Depremin 198. saatinde üç kişi enkazdan sağ kurtarıldı

HABER MERKEZİ

Maraş'ta ekipler 9 gündür bölgede çalışıyordu. Ses duyulması üzerine Muhammed Dulkadiroğlu Bulvarı’nda 8 katlı Pınar Apartmanı’nın 5. katında molozlar arasındaki Muhammed Enes’e ulaşıldı. Muhammed Enes durumunun iyi olduğunu ve 2 kişinin daha canlı olduğunu kaydetti.

Kurtarma ekipleri 198. saatte Muhammed Enes’i çıkarmayı başardı. Muhammed Enes, içeride 2 kişinin daha sağ olduğunu söylediler.

Oluşturulan insani koridorla Muhammed Enes çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Enes’in şuurunun açık olduğu ve gazetecilerin nasılsın sorusuna iyiyim cevabı verdiği görüldü.

Muhammed Enes’ten 15 dakika sonra ağabeyi olduğu belirtilen 20 yaşındaki Abdülbaki de kurtarıldı.

Gençlerin dayısı, yeğenlerinin iyi olduğunu söyledi.

Adıyaman’da da depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı. (Kaynak: İHA, AA)