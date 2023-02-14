Politika

Neçirvan Barzani’den deprem bölgesine ziyaret

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kürdistan Neçirvan Barzani Antep Deprem

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, depremin vurduğu illerden olan Antep’e ziyarette bulunuyor.

Neçirvan Barzani'nin Antep merkezin yanı sıra İslahiye ve Nurdağı ilçelerine de gideceği ve AFAD kriz ve koordinasyon merkezinde depremle ilgili bilgi alacağı öğrenildi.

6 Şubat'ta merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Depremden Maraş'ın yanı sıra Antep, Adıyaman, Hatay, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Osmaniye ve Kilis illeri de ciddi şekilde etkilendi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Barzani Yardım Vakfı, depremin üzerinden 24 saat geçmeden deprem bölgelerine arama-kurtarma ve yardım konvoylarını ulaştırdı.

Barzani Yardım Vakfı ayrıca depremden etkilenen Rojava'nın Afrin kenti ile Cindires beldesine de iki yardım konvoyu gönderdi.

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