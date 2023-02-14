Deprem sonrası tutuklanan müteahhit sayısı 9 oldu

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6 Şubat’ta Maraş merkezli Pazarcık ve Elbistan depremleri, 10 kenti vurdu. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürerken şimdiye kadar 163 şüphelinin “sorumluluğu” tespit edildi.

Şüphelilerden dokuzu tutuklanırken, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı. 48 şüphelinin gözaltında işlemleri sürüyor. 70 şüpheli hakkında gözaltına alma çalışmaları devam ederken, yedi kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Şüphelilerden 12’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sekiz şüpheli hakkında savcılık değerlendirmesi sürüyor.

Öte yandan sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden sekizinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınıp tutuklanan müteahhitler şunlar:

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen, Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan, Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Adana’da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün, Antep’te yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, Antep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, Hatay’da depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun.