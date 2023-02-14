Politika

Başbakan ve KİK Genel Sekreteri’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Albudaiwi, ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
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Mesrur Barzani ve Casim Albudaiwi
Mesrur Barzani ve Casim Albudaiwi
kürdistan Mesrur Barzani Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Casim Albudaiwi görüşme

ERBİL (K24)

Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (KİK) yeni Genel Sekreteri Casim Albudaiwi ile bir araya geldi.

Yeni görevinden dolayı Casim Albudaiwi’yi tebrik eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ni KİK’in toplantısına davet  eden Casim Albudaiwi, Körfez ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmek istediğini vurguladı.

Başbakan dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BAE Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Görüşmeler, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştı.

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