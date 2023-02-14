Başbakan ve KİK Genel Sekreteri’nden ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (KİK) yeni Genel Sekreteri Casim Albudaiwi ile bir araya geldi.

Yeni görevinden dolayı Casim Albudaiwi’yi tebrik eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’ni KİK’in toplantısına davet eden Casim Albudaiwi, Körfez ülkelerinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmek istediğini vurguladı.

Başbakan dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BAE Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Görüşmeler, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştı.