Başkan Barzani Japonya Büyükelçisi’yle bölgenin durumunu görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Bazrani, Japonya'nın yeni Bağdat Büyükelçisi Futoshi Matsumoto ile bir araya geldi.

Görüşmede Erbil-Bağdat ilişkileri ve bölgenin durumunun yanı sıra, terör tehdidi ele alındı.

Futoshi Matsumoto, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesine övgüde bulunarak, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın huzurlu ve müreffeh olmasını istediğini ifade etti.

Japonya'nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki yatırım ve projeleriyle ilgili Başkan Barzani’yi bilgilendiren Matsumoto, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileri geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yardımlarından dolayı Japonya’ya teşekkür eden Başkan Barzani, Futoshi Matsumoto'ya yeni görevinde başarılar diledi.