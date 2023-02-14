Politika

Hollanda F-35’lerinden Polonya sınırında 3 Rus uçağına engelleme

Hollanda Savunma Bakanlığı, Polonya sınırı yakınlarında uçan 3 Rus uçağının bu ülkede görev yapan Hollanda'ya ait NATO uçakları tarafından engellendiğini açıkladı.
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dünya Hollanda F-35ler Rus uçakları engelleme

HABER MERKEZİ

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad'dan 3 uçağın NATO görev bölgesindeki Polonya'ya yaklaşması üzerine Hollanda'ya ait F-35 uçakları havalandı.

Daha sonra yaklaşan hava araçlarının birinin "IL-20M Coot-A" tipi askeri uçak, diğer ikisinin ise SU-27 Flankers tipi savaş uçağı olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, Rus uçaklarının NATO görevindeki Hollanda uçakları tarafından engellendiği ifade edildi.

Rus toprağı Kaliningrad'ın, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Litvanya ile Polonya'ya sınırları bulunuyor.

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