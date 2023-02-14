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Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası can kaybı yükseliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son verileri açıkladı.

AFAD'ın bugün saat 13.30 itibarıyla paylaştığı verilere göre, depremlerde can kaybı 31 bin 974’e yükseldi.

Ayrıca 195 bin 962 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği kaydedildi.

Depremlerin ardından 3 bin170 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

En son bilanço dün saat 12.08'de 31 bin 643 olarak duyurulmuştu.