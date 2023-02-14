Neçirvan Barzani deprem bölgesinde: Kürdistan’daki her evde yas var

ANTEP (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, depremden zarar gören Antep merkez ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Antep’te AFAD’ın kriz - koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyen Neçirvan Barzani, Kürdistan halkının Türkiye halkıyla olan dayanışmasını göstermek için ziyarette bulunduğunu belirterek, “Başkan Barzani adına, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki depremzedelerin yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’ye her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Yaşadığımız tüm zorlu zamanlarda Türkiye’nin bize yardımcı ve destek olduğunu gördük. Bugün Kürdistan’daki her evde yas var ve depremzede halkımızla dayanışma ve acılarını paylaşma adına birçok yerde tören ve kutlamaları iptal ettik” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, “Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir, birçok kötü durumu atlatmıştır. Eminim bu felaketi de atlatacaktır” diye konuştu.