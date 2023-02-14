UNICEF: Depremlerde binlerce çocuk ölmüş olabilir

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Merkezi Cenevre’de bulunan UNICEF’in Sözcüsü James Elder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 10 kentte 4,5 milyon, Rojava ile Suriye’de ise 2,5 milyon çocuğun depremden etkilendiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bölgedeki çocukların ve ailelerinin daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Elder, UNICEF’in bölgede işbirliği yaptığı dernek ve kuruluşlarının üyelerinden de çok sayıda can kaybı ve yaralı bulunduğunu bildirdi.

Ölü sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Elder, ellerinde teyit edilmiş bilgi olmamakla birlikte bölgede binlerce çocuğun hayatını kaybetmiş olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Elder, “UNICEF’e göre açık alanlarda yaşayan on binlerce aile soğuk havaya maruz kaldı. Her gün artan sayıda çocuğun hipotermi ve solunum yolu enfeksiyonlarından hasta olduğuna dair raporlar geliyor. Aileler çocuklarıyla birlikte sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, okullarda, camilerde, otobüs duraklarında ve köprü altlarında konaklamak zorunda kalıyor” dedi.

Suriye ile ilgili bilgilere de değinen UNICEF temsilcisi, “İç savaşın yaşandığı bölgelerde bazı çocuklar 6 veya 7 kez taşınmak zorunda kaldı. Bu bölgede 12 yaşın altındaki her çocuk yalnızca çatışma, şiddet veya yerinden edilmeye şahit oldu” ifadesini kullandı.

UNICEF’e göre, depremin etkilediği 10 ilde yaşayan 1,7 milyona yakın Suriye vatandaşı içinde çocukların sayısı 811 bin civarında.