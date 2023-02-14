Başbakan, BAE’de Fuceyre Emiri ile görüştü

DUBAİ (K24)

Dubai’de gerçekleştirilen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılan Başbakan Mesur Barzani, BAE’nin Fuceyre Emirliği Emiri Şeyh Hamad bin Muhammed el Şarki ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Enformasyon Ofisi, Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE’nin Fuceyre Emiri Şeyh Hamad bin Muhammed el Şarki ile bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, BAE ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Ayrıca görüşmede taraflar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Pazar günü BAE’nin Dubai Emirliği’ne giden Başbakan, Dubai Emiri, BAE Başbakanı ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya gelmişti.

Dün BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Başbakan, Dünya Hükümetler Zirvesine katılmıştı.