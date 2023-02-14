Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Seçimden korkma, seçim zamanında yapılacak

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde üç ay OHAL ilan edilmesiyle 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu gündeme geldi.

Perşembe günü Reuters'a konuşan bir Türk yetkili “Şu anda göründüğü kadarıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi engeller olduğunu” ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan yetkili, deprem bölgesinde ülke nüfusunun yüzde 15'inin yaşadığına ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğine dikkat çekerek, seçimle ilgili bir karar vermek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Yetkili, "Yeni bir seçim döneminden çıkmış gibiyiz. Gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs'ta seçim yapılması konusunda çok ciddi zorluklar var" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: SANA VERECEK 1 YIL DEĞİL, 1 GÜNÜMÜZ BİLE YOK

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin” dedi.

CHP lider, “Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma ya da kork, seçim zamanında yapılacak!” ifadelerini kullandı.

Bu ülke sana 20 yıl verdi. Darbe gördü sayende. Covid’de 5 maskeye muhtaç ettin. Ormanlarımız yandı, uçak bulamadın. Ekonomiyi çökerttin. Depremde yıkıldık. Hep beceriksizdin. Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 14, 2023

ARINÇ: SEÇİMLER İVEDİLİKLE ERTELENMELİ

Dün de eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç, Twitter hesabından Maraş merkezli depremlerin ardından seçim tarihi tartışmalarına ilişkin görüşünü aktardı.

Yazılı açıklamasını paylaşan Arınç, şunları belirtti:

“Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Ahval bu iken bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin mayısta mı haziranda mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz. Allah'tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilemezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız? Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok. Halk size demez mi: 'Vatandaş can derdinde, siz ne derdindesiniz?' diye.”