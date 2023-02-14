Kahtalı Miçê: Depremlerde 100’e yakın yakınımı kaybettim

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkım ve binlerce can kaybına neden oldu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği afet bölgesinde üç ay süreyle OHAL ilen edilirken, depremden en çok etkilenen illerin başında Adıyaman geliyor.

'Kahtalı Miçê' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı. 70 yaşındaki Kahtalı Miçê, yaşadıklarını Posta gazetesine anlattı.

“Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık” diyen Kahtalı Miçê, şunları ifade etti:

“Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100’e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları. Amca oğullarım, dayımlar... Eş, dost, arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum.”