Orgeneral Mark Milley: Tanımlanamayan cisimlerden birini ilkinde ıskaladık

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Mark Milley, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı bitiminde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Son 10 gün içinde ABD ve Kanada üzerinde düşürülen Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu ile tanımlanamayan bazı uçan cisimlere ateş ederken savaş uçaklarının bir atışı ıskalayıp ıskalamadığı sorulan Milley, "Dördüncü balona yönelik ilk atış isabetsiz oldu. Huron Gölü üzerinde düşürülen balondan bahsediyorum." dedi.

Milley, savaş uçaklarının cismi ikinci denemede vurduğunu kaydetti. Milley, "balon" diye bahsettiği nesneyi daha sonra "cisim" olarak nitelendirdi.

Çin'e ait olduğu belirtilen ve düşürülen balon ile Alaska üzerindeki ikinci cisim ve Kanada üzerindeki üçüncü cismin ilk atışlarda vurulduğunu kaydeden Milley, dördüncü cismi ıskalayan ilk füzenin Huron Gölü'ne düştüğünü, herhangi bir zarara yol açmadığını dile getirdi.

Milley, vurulan ikinci, üçüncü ve dördüncü cisimlerin düşen kalıntılarına ulaşmaya çalıştıklarını, coğrafi koşullar ve zorlu hava şartları nedeniyle bunun zaman alabileceğini söyledi.

BEYAZ SARAY: ABD HAVA SAHASINDA DÜŞÜRÜLEN CİSİMLERİN ÇİN'E AİT OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK

Çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, ABD hava sahasında son günlerde tespit edilen ve vurularak düşürülen üç tanımlanamayan cismin, Çin veya başka bir yabancı istihbarat faaliyeti kapsamında hava sahasında bulunduğuna dair bir gösterge olmadığını belirtti.

Kirby, bu cisimlerin ticari veya tehlike içermeyen bir faaliyet için havada faaliyette olduklarına dair kanıları bulunduğunu dile getirdi.

Kesin bir şey söylemek için kalıntılardan elde edilecek bulguların önem taşıdığına değinen Kirby, enkaz çıkarma faaliyetlerinin ise coğrafi ve hava şartlarından dolayı oldukça zorlu geçtiğini aktardı. Koordinatör Kirby, halihazırda ise ABD hava sahasında herhangi bir cismin takip edilmediğini söyledi.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ BALON VE DİĞER CİSİMLER

ABD ordusu, Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, ayrıca 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde bir cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusu, 12 Şubat'ta da ülkenin Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan, tanımlanamayan bir cismi düşürdüğünü duyurmuştu.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde biri Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.