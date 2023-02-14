Genel

Irak'tan Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt desteği

Irak hükümeti, Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Türkiye Deprem Akaryakıt

HABER MERKEZİ

Irak hükümeti, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Petrol Bakanlığının, deprem yardımı kapsamında Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı belirtildi.

Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye'ye de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında bulunacak.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv