ABD: Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı hazırlığı görmüyoruz

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Austin, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile basın toplantısı düzenledi.

Rusya Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya hava taarruzuna başlayacağına dair haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Austin, "Şu anda böyle bir şey görmüyoruz" dedi.

Austin, Rusya'nın çok sayıda savaş uçağına sahip olduğunu hatırlatarak, Ukrayna'nın hava savunma imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmek için en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklarını, ABD dahil bazı NATO ülkelerinin Patriot ve SAMP-T gibi hava savunma sistemleri vermek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası basında, Rusya'nın savaş uçakları ve helikopterlerini Ukrayna'ya bir hava taarruzu başlatmak üzere hazırladığına yönelik istihbarat raporları bulunduğu, bunların NATO müttefikleriyle paylaşıldığı yazılmıştı.

"UKRAYNA'NIN BAHARDA TAARRUZA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Austin ayrıca, Ukrayna'nın bahar aylarında Rus güçlerine karşı bir taarruz başlatmasını beklediklerini bildirdi.

"Ukrayna bir ivme oluşturmak ve sahada durumu kendi lehine ilerletmek istiyor. Baharda Ukrayna'nın bir taarruz başlatmasını bekliyoruz" diyen Austin, bunun için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar ve mühimmat gibi tüm imkanları sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Austin, Ukrayna'ya savaş uçağı temin edilmesi konusunda ise, "Bugün bu konuda bir açıklamam bulunmuyor" ifadesini kullandı.