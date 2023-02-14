‘Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek’

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın yaşanan depremler sonrası 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Ülkemizi Ziyareti Hakkında' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan Mirzoyan, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmelerin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman’ı ziyaret edecektir."