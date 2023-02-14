Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Hemen inşaata başlanmamalı

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Maraş’ın ilçeleri olan Pazarcık’ta 7,7 ve Elbistan'da 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin 10 ilde yarattığı yıkımın 9'uncu gününde can kaybı sayısı 35 bini aştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

30 bin konutun inşasına başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, “Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu” diyen Görür, “İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama naçizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim” ifadelerini kullandı.

Maraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişi yaşamını yitirdi, 105 bin 505 kişi de yaralandı.