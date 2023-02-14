Erdoğan, Neçirvan Barzani ile bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkanı, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremlerde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’ye desteğini yineledi.

Erdoğan ise, ziyaretinden ötürü Neçirvan Barzani’ye teşekkür ederek, Türkiye’nin mağdurlara yardım etmek için etkilenen bölgelere giden Kürdistan Bölgesi ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.

Görüşmede bölgesel meseleler de ele alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Türkiye'de depremin harap ettiği bölgeleri ziyaret ettim ve bu zor dönemde Kürdistan Bölgesi'nin onlarla dayanışmasını ifade etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yerinden edilmiş mağdurlarla bir araya geldim. Ayrıca hayat kurtarmak için yorulmadan çalışan Kürdistan’dan gelen ilk müdahale ekiplerine saygılarımı sundum” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani bugün Antep’te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı İslahiye’de depremzedelerin çadırlarının yanı sıra Barzani Yardım Vakfı (BCF) çalışanları ile bir araya gelmişti.