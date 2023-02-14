TBB Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok

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Erinç Sağkan, Maraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen seçim erteleme tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetkisini değerlendirdi.

Evrensel’in haberine göre, eski TBMM Başkanı AK Partili Bülent Arınç’ın seçimin ertelenmesi gerektiğine dair açıklaması üzerinden başlayan tartışmaya göndermede bulunan Sağkan şunları söyledi:

“Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır. Haliyle YSK yapılmasına karar verilen bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur. YSK’nin hiçbir görev tanımı içerisinde, bir seçimin ertelenmesine, yapılmamasına belirsiz bir takvime bırakılmasına gibi, bir görev ve yetki tanıtımı bulunmamaktadır. O sebeple şu anda Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmaması konusunun hukuken tartışma dışı bir konu olduğunu düşünüyorum.”

Sağkan, seçimlerin yapılmamasına ilişkin bir tane istisna belirlediğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Evrensel hukuk sisteminde, hukuk devletlerinde, kurallar geniş, istisnalar dar yorumlanır. İstisna olarak bir tane savaş halini öngörmüş. Eğer Anayasa koyucu farklı istisnaları hayata geçirmek isteseydi, aynı savaş zamanlarında olduğu gibi, depremler veya doğal afetlerde de bu konuda yetkili bir mekanizmanın değerlendirilmesine ilişkin istisna hükmü koyabilirdi. Haliyle Anayasa’da konulmayan bir istisnanın Anayasa’dan hak ve yetkisini, görevini alan bir kurum tarafından o istisnanın genişletilerek başka unsurlara dahil edilmesi de hukuken mümkün değildir.”

ARINÇ: SEÇİMLER İVEDİLİKLE ERTELENMELİ

AK Partili Bülent Arınç, Twitter hesabından Maraş merkezli depremlerin ardından seçim tarihi tartışmalarına ilişkin görüşünü aktardı.

Yazılı açıklamasını paylaşan Arınç, şunları belirtti:

“Vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Ahval bu iken bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin mayısta mı haziranda mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz. Allah'tan korkun, hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilemezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız? Bunları hangi yüzle yapacaksınız? Seçmen yok, sandık yok. Bunların yanı sıra bölgede adli ve idari bürokrasi yok. Halk size demez mi: 'Vatandaş can derdinde, siz ne derdindesiniz?' diye.”