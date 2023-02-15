Yeni açılan sınır kapısından Suriye’ye ilk BM yardım konvoyu geçti

HABER MERKEZİ

BM, 11 kamyondan oluşan yardım konvoyunun Bab el-Selame kapısından geçtiğini duyurdu.

Birçok Suriyeli, geçen haftaki depremlerin ardından, özellikle silahlı grupların elindeki bölgelere yardım gönderilmemesine öfkeliydi.

BM ve Suriye hükümeti, iki sınır kapısının yeniden açılması konusunda Pazartesi günü uzlaşmıştı.

Yeniden açılan diğer sınır kapısı El Rai de yine Türkiye sınırında. BM, kapıların ilk etapta üç ay açık kalacağını belirtti.

Suriye hükümetiyle iyi ilişkileri bulunan Rusya, İran ve BAE gibi ülkeler, depremin hemen ardından hükümetin denetimindeki bölgelere yardım malzemeleri göndermeye başladı.

Ancak, depremden önce bile 4,1 milyon kişinin insani yardımlara muhtaç halde yaşadığı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere, Türkiye üzerinden hiç BM yardımı gitmedi.

BM, durumdan o günlerdeki tek açık sınır kapısı olan Bab el Hawa’ya giden yolların hasar görmesini sorumlu tuttu.

Suriye’nin BM Büyükelçisi Bassam el Sabbagh, kime yardım gideceği konusunda herhangi bir ayrımcılık yapılmadığını söyledi ve daha çok yardım güzergahı açılmamasından “terörist muhalefeti” sorumlu tuttu.

Afrin ve Cinderes beldesine ise sadece Barzani Yardım Vakfı yardım ulaştırdı. Vakıf şimdiye kadar bölgeye iki yardım konvoyu gönderdi.

HASTANE BASILDI

Bu arada, Asocciated Press Haber Ajansı’nın konuştuğu bir hastane yetkilisi, silahlı kişilerin enkaz altında dünyaya gelen bebeğin bakıldığı hastaneyi bastığını söyledi.

Yetkili, saldırganların hastanenin başhekimini dövdüğünü söylerken, sosyal medyada dile getirilen Aya bebeğin kaçırılmaya çalışıldığı iddialarını reddetti.

Adı Arapça ’da mucize anlamına gelen Aya, Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cinderes’te enkaz altında dünyaya gelmişti ve kurtarıldığında göbek bağı hala annesine bağlıydı.

Depremde annesi, babası ve dört kardeşinin tümü hayatını kaybetti. (Kaynak: BBC)