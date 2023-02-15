Müzik

Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış

Heavy metal grubu Metallica, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 250 bin dolar bağış yaptığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Heavy metal grubu Metallica, Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye’deki 7,8 büyüklüğündeki depremde 36 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Grubun kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.

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