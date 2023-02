Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolar bağış

HABER MERKEZİ

Heavy metal grubu Metallica, Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye’deki 7,8 büyüklüğündeki depremde 36 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Grubun kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.

We’re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost... (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf