Genel

Deprem bölgesinden dönen kurtarma ekibi kaza yaptı: 13 yaralı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kırıkkale deprem bölgesi yardım ekibi kaza

HABER MERKEZİ

Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Maraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv