Başbakan Mesrur Barzani BAE Başbakan Yardımcısı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra her alanda işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi el alındı.

Başbakan zirve kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi ve Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Albudaiwi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.