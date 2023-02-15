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‘İmdat’ diye seslendi; 222 saat sonra sağ kurtarıldı

Büyük depremlerin 10. gününde Maraş’ta 222. saat sonra 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş’ta Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi.

Ekipler 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı.

Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

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