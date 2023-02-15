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Madonna'dan depremzedeler için bağış çağrısı

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ABD Madonna Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ardından ünlü isimlerin yardım çağrıları devam ediyor.

7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Madonna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi bağış yapmaya çağırdı.

Madonna, deprem bölgesinde çekilen fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü'nü konuşuyor. Haydi, tüm sevgimizi ve iyi dileklerimizi depremde büyük kayıplar ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye gönderelim. Şu ana kadar 33 binden fazla insan hayatını kaybetti, çok sayıda insan evlerini, işlerini kaybetti. Sevdiklerinden bahsetmiyorum bile. Tüm şehirler yıkıldı. Yürek sızlatıyor" ifadeleri kullandı.

Ünlü sanatçının paylaşımında, Antep’in Nurdağı ilçesinde ailesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Hasan Yücel’in 130. saatte canlı olarak enkazdan çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafı yer aldı.

Hasan
Hasan Yücel, Madonna'nın paylaşımında yer aldı
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