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Diyarbakır’da depremde 3 avukat hayatını kaybetti

Diyarbakır'da depremde 7 bina yıkılırken, bu binaların ikisinde 3 avukatın cansız bedeni çıkartıldı.
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Galeria İş Merkezi çok sayıda kişiye mezar oldu (Foto: İhsan Yalın / K24)
Galeria İş Merkezi çok sayıda kişiye mezar oldu (Foto: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Diyarbakır avukat Deprem

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş olan depremlerin 10’uncu gününde, Diyarbakır'da 2 noktada enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremde Diyarbakır Barosuna kayıtlı 3 hukukçu da hayatını kaybetti.

Diyarbakır Barosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Baromuz üyesi meslektaşlarımız Av. Serhan Özdemir, Av. Baver Karakoyun ve stajyer avukat Yusuf Can Bayancuk’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve hukuk camiamıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Serhan Özdemir, Diyar Galeria İş Merkezinde hayatını kaybederken, Av. Baver Karakoyun ve stajyer avukat Yusuf Can Bayancuk, Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı’nda bulunan Serin-2 Apartmanı'nda hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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