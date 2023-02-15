Kürdistan Bölgesi’nde 6 ayda 78 milyon 905 bin 361 varil petrol üretildi

ERBİL (K24)

Deloitte şirketi Kürdistan Bölgesi’nde 2022 yılının ikinci 6 ayında petrol üretimi ve geliriyle ilgili verileri paylaştı.

Buna göre 2022’nn ilk 6 ayında Kürdistan Bölgesi’nde 78 milyon 905 bin 361 varil petrol üretildi.

Bir varil petrol geçen yılın 3’üncü çeyreğinde 83.36 dolardan satılırken, 4’üncü çeyrekte varil petrolün fiyatının 69.47 dolara düştüğü belirtildi.

2022’nin 3’üncü çeyreğinde petrol geliri 5 milyar 569 milyon 613 bin 724 dolar iken, 4’üncü çeyrekte 2 milyar 444 milyon 46 bin 97 dolara düştü.

Rapora Kürdistan Bölgesi Hükümeti 2022’de önceki kabinelerden kalan 361 milyon 699 bin 47 dolar borç ödedi.

Geçen yılın ikinci 6 ayında petrol üretiminden elde edilen gelir 2 milyar 793 milyon 877 bin 580 dolar olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre 9’uncu hükümet kabinesi petrol giderlerinde kısıtlamaya giderken, gelirlerde yüzde 43’lük artış yaşandı.