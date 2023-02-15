Politika

Başbakan Mesrur Barzani Fransa’ya gidiyor

Başbakan Mesrur Barzani’nin Fransa’ya giderek bir dizi görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
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kürdistan Mesrur Barzani Fransa

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) devam eden Dünya Hükümet Zirvesi’nin sona ermesinin ardından, Başbakan Mesrur Barzani’nin resmi bir ziyaret kapsamında Fransa’ya gideceğini söyledi.

Sefin Dizeyi, Başbakan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron ile bir araya geleceğini belirtti.

Dizeyi, görüşmede bölgenin genel durumu, güvenlik ve ekonomi konularının yanı sıra Erbil-Bağdat ile Erbil-Paris ilişkilerinin ele alınacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi heyetinin 17 Şubat’ta başlayacak Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılımıyla ilgili soruya da yanıt veren Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi Başkanı zirveye katılacak” dedi.

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