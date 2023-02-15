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Çadır kentlerde yaşam: Depremzedeler ‘yeni normal’e alışmaya çalışıyor

Depremin etkilediği 10 kentten biri olan Diyarbakır’da evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor.
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kürdistan Deprem çadır kent Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24) İhsan Yalın / Hozan Adar

Maraş merkezli depremlerde 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da şimdiye kadar 386 kişi yaşamını yitirdi, bini aşkın kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da toplam 24 bin 314 binada 262 bin 702 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 520 binada yer alan 6 bin 69 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. 611 binadaki 9 bin 199 bağımsız birimin orta hasarlı, 5 bin 367 binada bulunan 76 bin 498 bağımsız birimin az hasarlı, 15 bin 471 binadaki 159 bin 827 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Çadır kentlerde üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
Çadır kentlerde üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor (Foto: İhsan Yalın / K24)

Kentteki bu tablo nedeniyle binlerce kişi kentin belli başlı parklarında kurulan çadır kentlerde kalıyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda, depremzedelerin temel ihtiyaçları sağlanıyor.

Gönüllüler Serkan Çubuk ve Helin Erkan
Gönüllüler Serkan Çubuk ve Helin Erkan

“Uyanış Gençlik” isimli grubun gönüllü üyeleri de yardım faaliyetlerine destek veriyor.

K24’e konuşan gönüllülerden Helin Erkan, Yardım faaliyetlerine Sur ilçesinden katıldıklarını ve sayılarının 30-40 kişi arasında değiştiğini belirterek, “Dağıtım işleriyle uğraşıyoruz. İnsanların eksiklerini gideriyoruz” dedi.

Serkan Çubuk ise çadır kentte insanların eşofman, pijama ve ayakkabı gibi ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Çadır kentlerde yaşayan çocuklar (Foto: İhsan Yalın / K24)
Çadır kentlerde yaşayan çocuklar (Foto: İhsan Yalın / K24)

Çadır kentte çocuklara yönelik de çalışmalar yapılıyor.

Gönüllüler, buraya palyaço getirdiklerini ve gün boyu oyunlar oynadıklarını belirtti.

Gönüllü Sevgi Sancar, “Bu psikolojiyi atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çadırlar kalkana kadar buradayız” diye konuştu.

Çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor (Foto: İhsan Yalın / K24)
Çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor (Foto: İhsan Yalın / K24)

DEPREM KORKUSU SÜRÜYOR

Depremzede Ömer Selçuk ise, “Durumumuz burada iyi, yerimiz sıcak. Evlerimize dönene kadar burada kalacağız, alışmaya çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor” dedi.

Depremden bu yana banyo yapamadıklarını ve eve gitmeye de korktuklarını söyleyen Selçuk, “Torunum korkuyor gece, dışarı çıkalım diyor” ifadesini kullandı.

Yaşlı bir kadın depremzede de çadır kentteki yaşama alışmaya çalıştıklarını ancak özellikle geceleri deprem olduğu hissiyle sık sık uyandıklarını söyledi.

Depremzede
Depremzede bir kadın (Foto: İhsan Yalın / K24)
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