Kılıçdaroğlu: Açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Maraş merkezli depremler ve "seçim erteleme" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Acım tarifsiz, deprem bölgesini karış karış gezdim. Gördüklerimi unutamıyorum. Gecelerdir uyumak mümkün değil, dehşet içindeyim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam devam etti:

“Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum. Ailesiz kalan çocuklar gördüm, evlat kaybetmiş annelere sarıldım.

Ölmüş evladının cenazesini bekleyen babalarla ağladım. Enkaz altında kalan sevdiklerinin sesini duyan, çaresiz kalan kadınların feryadını dinledim.

Bir vinç gelsin diye yıkıntı başında soğuktan titreyenleri gördüm ve onlarla birlikte üşüdüm. Devlet nerede diye haykıranları duydum, bunlar kulaklarımdan silinmiyor. Bu millete devlet nerede diye sordurttular.

Devlet nerede cümlesinin ayrıntılarını aktarayım sizlere. Tedbirsizlik, sorumsuzluk, denetimsizlik, yıkım, çöküş, liyakatsizlik, rüşvet, her türlü değerlerden kopma, yağma, hırsızlık.”

İktidara yüklenen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Başkanlık sistemini getirdi, tek adam rejimi devleti felç etti. Tek adam rejimi karar marar alamıyor. Bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır.

Asla koordine olamadılar, en kritik saatlerde geç kaldılar. İnsanlarımız donarak öldüler. Utanarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum ama gerçekleri konuşmak zorundayım.

İnsanlarımız ölürken onlar nasıl bu işi siyaset üstüne taşırız, sorumluluk almayız diye özel bir çaba harcadılar, bunu düşünmeye başladılar. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal oldu. İnsanlarımız enkaz altında inlerken kahraman ve eğitimli Mehmetçiğimiz kışlalarında bekletildi.

Asker bu konuda deneyimli ve birikimli. İlk 12 saat içerisinde bütün sorunları çözebilecek kapasiteye sahip ama askeri kışlalarında özellikle beklettiler.

Durumun vahameti ortaya çıkınca zaten olmayan akli melekelerini tümüyle kaybettiler. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine olduğu alan sosyal medyaydı, sosyal medyaya yasak getirdiler, ağırlaştırdılar. Ekipler VPN üzerinden harekete geçtiler ama gelen taleplerin yüzde 60’ı kesildi. Soru soran gençleri, gazetecileri, bilim insanlarını gözaltına aldılar. “

Seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına da değinen CHP Genel Başkanı, şunları kaydetti:

“Açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile TBMM kararı verir. Anayasa madde 78 çok açık. Tıpkı Anayasa 101. Maddede olduğu gibi.

TBMM’de de YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur.”

FAHRETTİN ALTUN’A SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

İletişim Başkanlığı'nın deprem felaketi üzerinden propaganda yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u işaret ederek, "Bu vitaminsiz Goebbels bunu daha önce de yapmıştı. Türkiye Yüzyılı dediler, asrın felaketini konuşuyorlar. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa, yeni bir kavram servis etmeye başlıyor. Yaptıkları PR acizliklerini normalleştirme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Tüm bunlar yetmedi İletişim Başkanlığı'nı devreye soktular. En çok takipçili hesapları satın aldılar. Reklam kampanyasına başladılar 'asrın felaketi'ni devreye soktular. Belgesel sesiyle kendilerini aklamaya başladılar, efektli video servis ettiler. Akıllarını kaybettiler. Hata üstüne hata yaptılar, hemen videoyu geri çektiler” şeklinde konuştu.