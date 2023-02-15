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Depremin 227’nci saatinde kurtuluş haberi geldi

Deprem felaketinin üzerinden geçen 227 saatin ardından sevindiren haber Maraş’tan geldi.
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Maraş'tan bir kurtuluş haberi daha geldi (Foto: İHA)
Maraş'tan bir kurtuluş haberi daha geldi (Foto: İHA)
kürdistan Maraş Deprem

HABER MERKEZİ

Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katlı Kalkan Apartmanı’nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı.

Kekeç, sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (Kaynak: İHA)

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