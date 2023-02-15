İngiltere: Uçaklara odaklanmak yerine Ukrayna’yı sahada destekleyeceğiz

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün yaptığı açıklamada, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya uçak tedarik etmeye odaklanmak yerine sahadaki konumunu güçlendirerek daha hızlı yardım edebileceklerini belirtti.

AFP’nin haberine göre, Wallace savaş uçaklarının “büyük bir bakım ekibinin” varlığını gerektirdiğini ve İngiltere'nin uzun menzilli silahlar ve uçaksavar füzeleri sağlayarak acil destek sağlayabileceğini vurguladı.

Sky News’e konuşan Wallace, “Bu özel istek yerine savaş alanında ihtiyaç duyduklarını sağlayarak Ukrayna'ya daha hızlı yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da şu anda Ukrayna’ya savaş uçağı tedarik etmelerinin söz konusu olmadığını belirterek “Bu yaptığımız bir tartışma değil” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ortakların Ukrayna'ya uçaklar tahsis edeceğini aktararak, “Silah elde etme açısından her şeyi aldık sadece uçaklar kaldı. Uçaklar da olacak, soru hangileri olacağında” açıklamasında bulunmuştu.