Başbakan Mesrur Barzani Acman Emiri’yle görüştü

ERBİL (K24)

Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, BAE'nin Acman Emiri Şeyh Hamid Bin Raşid el-Niemi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkinlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı ve pek çok konu ele alındı.

Başbakan zirve kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Albudaiwi ve BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayid Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirmişti.