Politika

Başbakan Mesrur Barzani Acman Emiri’yle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, BAE'nin Acman Emiri Şeyh Hamid Bin Raşid el-Niemi ile görüştü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi Dubai BAE Acman Emirliği

ERBİL (K24)

Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, BAE'nin Acman Emiri Şeyh Hamid Bin Raşid el-Niemi ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkinlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı ve pek çok konu ele alındı.

Başbakan zirve kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE Res’ul Hayme Emiri Şeyh Suud bin Sakar el Kasimi, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Albudaiwi ve BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayid Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv