İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da yıkılma tehdidi olan 90 bin yapı var

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV’ye konuştu.

Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta medyana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen İmamoğlu, "Biz kendimize bina yapmadık, ev yapmadık, iş yeri yapmadık, tabut yaptık" dedi.

“Haiti'de deprem oluyor, 200 bin kişi ölüyor 7,8 büyüklüğünde bir depremde” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Ama Şili'de, 8 ve üzeri depremlerle boğuşan bir ülkede, 8,8 şiddetinde deprem oluyor 2010'da. 3 dakika 30 saniye sürüyor. Ölümlerin büyük çoğunluğu tsunamiden, betondan değil. ‘Asrın felaketi’ diye bir tarif yapar, süreci başka bir yere koyarsak buradan bir çözüm çıkmaz. Böyle bir şey kabul edilemez artık, 21'inci yüzyıldayız. Biz yöneticilerin sorumluluk duygusu başka bir boyutta olmalı. Bu işin tarafı yok, hükümeti muhalefeti, belediyesi AFAD'ı yok, bürokratı seçilmişi yok. Hepimiz aynı masadayız, ne demek el sıkmamak, selam vermemek. Asrın felaketini değil, asrın ihmallerini yapmış mıyız onu konuşmalıyız.”

“ÇOK HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR”

İmamoğlu, “İki şey önemli, bir tanesi İstanbul'un yapı envanteri. Biz görevi devraldığımızda İBB'nin bizden önceki döneminin bitirdiği envanterde 40 bin ila 50 bin riskli yapıdan bahsediyordu. Bizim yaptığımız çalışmada şu an itibariyle ağır ya da çok hasarlı, yani yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan 90 bin yapı olduğunu düşünüyoruz. İş yeri olan da var konut olan da var. Çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. İBB ya da hükümet 1999'dan sonra birçok şey yapmış İstanbul'da ama hepsini topladığımızda 80 sene daha çalışmamız gerekiyor ki yapı stoğunu güçlü hale getirelim. Böyle olmaz” dedi.

“DEPREM KURULU OLUŞTURULMALI”

Merkezi bir mekanizmayla durumun yönetilmesi gerektiğini vurgulayan İBB Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu teklifi getirirken hükümete, bakanlığa 'Tabii ki bu işin başında siz olacaksınız' dedim. Ama tek başınıza yapamazsınız. Bunun için bir kurul oluşmalı. Bu ısrarımızı devam ettiriyoruz. Bakanlığın, valiliğin, büyükşehrin, ilçe belediyesinin, inşaat sektörünün, yapı sektörünün, finans sektörünün, sigorta sektörünün, mahalle temsilcilerinin içinde olduğu bir mekanizmadan bahsediyorum. Taslağımızı da sunduk. Bu acil bir meseledir, akşamı sabahı bile yok. Bu sistemin İstanbul için elzem olduğunu defalarca niteledik. Sadece kurul boyutu da yok. İnsanlarımız... Ben öyle binalar biliyorum ki bina çürük. Çok yakınlarım var, taşınmış oradan, binayı boşaltması 3 yıl sürdü. Bina çürükse orayı boşaltmak zorunda.”

“KEŞKE İSTANBULLULARA 'HUZURLA EVİNİZDE YATIN, UYUYUN' DİYEBİLSEM”

Ayrıca, “İstanbul'da imar barışı uygulamalarında yapı kayıt belgesi verilen yapı adedi 317 bin” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları belirtti:

“Reklam filmini gösterdiler tekrar hatırladık. Birisi kaçak bir yapı yaptığını anlatıyor, ne zaman yaptığını bile bilmiyor, nasıl yaptığını hatırlamıyor. Ona da belge alacağını söylüyorlar, seviniyor vatandaş. Devlet bunu yapmamalıydı. Bina sakat, yanlış yerde, başına çökecek. Böyle bir anlayışla İstanbul'da hareket edilemez. İstanbul odaklı, bu ayın sonunda kurumlardan, kurullardan, bakanlıktan beklentilerimizi ve çağrılarımızı yapacak bir toplantıyı da hazırlıyoruz. Keşke İstanbullulara 'Huzurla evinizde yatın, uyuyun' diyebilsem.”