Başkan Barzani: KDP’deki reformlar devam edecek

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, “Yüksek değerlerin, ilkelerin ve hedeflerin güçlenmesi için KDP bünyesindeki reform ve değişimler devam edecektir” dedi.

Başkan Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençler Birliği üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Başkan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi ‘nin (KDP) 14. Kongresi'nin tavsiye ve sonuçlarına işaret ederek, PKK, kurulduğu amaç ve ilkelere geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Öğrenciler Birliği ve Kürdistan Demokrat Gençler Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla her iki birliğin yönetici ve üyelerini tebrik eden Başkan Barzani, siyaset ve parti mücadelesini sürdürmek için öğrenci ve gençlerin kadro yetiştirmedeki rolünün önemine işaret etti.

Başkan Barzani, gençlerin ve öğrencilerin eğitim süreçlerine yardımcı olmak için 2 birliği kongrelerini gelecek için net bir planla ve vatanseverlik ruhuyla düzenlemeye çağırdı.

“KDP içindeki reform ve değişimler yüksek değerleri, ilke ve hedefleri güçlendirmeye devam edecektir” diyen Başkan Barzani, görüşmenin sonunda Maraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için taziyelerini dile getirdi.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Barzani Yardım Vakfı ve Kürdistan halkını depremzedelere yardımları dolayısıyla tebrik etti.