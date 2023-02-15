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AFAD: Depremlerde yer kabuğu 7,3 metre kaydı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Maraş depremlerinden sonra inceleme yapan bilim insanlarının 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme tespit ettiklerini açıkladı.
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türkiye Maraş depremi Deprem AFAD

HABER MERKEZİ

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Pazarcık ve Elbistan depremlerinde bugüne kadar 5-6 büyüklüğünde 38 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.

Tatar artçı depremlerin İzmir depremi büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir."

Maraş merkezli depremler sonucu resmi rakamlara göre 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi de yaralandı.

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