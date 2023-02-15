Politika

‘Japonya Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmaya hazır’

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Futoshi Matsumoto ile Japonya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerini geliştirme fırsatlarını görüştü.
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kürdistan Neçirvan Barzani Futoshi Matsumoto japonya

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Futoshi Matsumoto’yu kabul ettiği belirtildi.

Japonya'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirme imkanları ve işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde çalışan Japon kuruluşlara teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Japonya ile ilişkilerini genişletme arzusunu dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nde Japon yatırımı için elverişli bir ortam olduğunu söyledi.

Japon büyükelçi ise Japon şirketlerinin Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerini özetleyerek, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirme arzusunu yineledi.

Görüşmede, Irak'taki siyasi durumun yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.

 

 

 

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